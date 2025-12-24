Offerte Sky
Sky TG24 Numeri, domande e risposte sulla manovra

Economia
Alessandro Marenzi

Alessandro Marenzi

Nella puntata di Numeri del 24 dicembre si parla delle misure e dei numeri della manovra 2026 del governo Meloni. Insieme al vicedirettore di Sky TG24 Alessandro Marenzi e a Lorenzo Borga, cerchiamo di capire con domande e risposte quanti soldi ci sono in ballo, come vengono spesi e da dove vengono presi, oltre a tutti i dettagli su tasse, sconti fiscali, misure per sanità e famiglie, novità sulla sanatoria fiscale e l'effetto della legge di bilancio sui conti pubblici dell'Italia

