Il ministro dell’Istruzione ha avvertito che chi viola la par condicio nelle scuole rischia sanzioni disciplinari. Il riferimento è a un dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia tenutosi in una scuola di Latina. Valditara ha ribadito che nelle scuole “non è accettabile che ci sia propaganda”

"Sarò molto esplicito: chiunque dovesse alterare la par condicio lo fa a suo rischio e pericolo e può incorrere in sanzioni disciplinari". Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, intervenendo da Napoli sul caso di una scuola di Latina dove si è svolto un dibattito sul referendum sulla riforma della giustizia a cui ha partecipato anche l'ex magistrato ed ex sindaco di Napoli, Luigi de Magistris.