Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lo speciale sul referendum giustizia
Arrow-link
Arrow-link

Sondaggio: referendum giustizia dipende da affluenza. Board of peace, italiani scettici

Politica fotogallery
21 foto
Ansa/YouTrend per Sky TG24

Il risultato del Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia resta appeso all’affluenza: con molti elettori al voto il Sì sarebbe avanti di poco, con partecipazione bassa prevarrebbe il No. È quanto emerge dall’ultimo sondaggio realizzato dall’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24. Tra i temi anche il Board of Peace: il 36% ritiene che l’Italia non debba partecipare in nessun modo. Incertezza sulla linea da tenere sull’Ucraina. Fdi resta primo partito al 28,6% (-0,3%), con il Pd al 21,5% (+0,3%)

ULTIME FOTOGALLERY

Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza

Politica

Il risultato del Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia resta appeso...

21 foto

Epstein files, chi ne sta pagando le conseguenze?

Mondo

Dal Regno Unito agli Stati Uniti, dagli Emirati alla Norvegia. Avvocati, imprenditori, politici....

6 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 20 febbraio: la rassegna stampa

Cronaca

Sulle prime pagine dei principali quotidiani nazionali troviamo il caso del principe Andrea,...

16 foto

Pausa gourmet ad alta quota, tra i rifugi più “golosi” delle Alpi

Lifestyle

Zuppa di fieno in scodella di pane e Schlutzkrapfen alla farina di carrube ripieni di...

40 foto

Nuova Audi RS5 e RS5 Avant, le ibride plugin ad alte prestazioni

Auto

Con la nuova RS5, Audi Sport inaugura una fase inedita della propria storia: per la prima volta...

6 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Paralimpiadi, Kiev: "Non parteciperemo alla cerimonia apertura"

    Mondo

    Ad annunciarlo è stato lo stesso Comitato Paralimpico Nazionale ucraino, specificando che la...

    Concorso notai, pubblicati online risultati con giudizi inappropriati

    Cronaca

    Un documento interno finito online per pochi minuti scatena un terremoto tra i candidati al...

    Bimbo di 15 mesi muore dopo aver ingoiato cocaina: accusata la madre

    Cronaca

    Lo scorso agosto fu proprio lei a portarlo in ospedale a Vasto, in Abruzzo, e mentì ai magistrati...