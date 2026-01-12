Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota

La maggioranza di Centrodestra è schierata compatta per il Sì al referendum. Nell'opposizione, invece, ci sono posizioni diverse. Se Carlo Calenda ha annunciato che Azione voterà Sì ("La separazione delle carriere è nel nostro programma elettorale") e Matteo Renzi di Italia Viva prende tempo ("La mia scelta sul voto la dirò 7 giorni prima), Pd, M5s e Avs sono compatti per il No. Così come l'Associazione nazionale magistrati (Anm): "Mi oppongo alla riforma costituzionale nell'interesse della cittadinanza", ha affermato il presidente Cesare Parodi.

