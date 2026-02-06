Niente voto per i fuorisede al referendum Giustizia: bocciato il ddl

Bocciati gli emendamenti dell'opposizione che chiedevano l'approvazione del diritto di voto per chi vive, per motivi di studio o lavoro, lontano dal proprio comune di residenza. “Meloni smentisce se stessa quando rivendicava di essere la premier che aveva realizzato ciò che gli altri avevano solo promesso consentendo il voto fuorisede”, ha affermato Magi di Più Europa. "Decisione politica che rischia di allontanare ulteriormente i cittadini dalle istituzioni", ha ribadito la dem Marianna Madia ascolta articolo

No di Camera e Senato al voto per i fuorisede al referendum Giustizia del prossimo marzo. Sono state nuovamente respinte anche in sede a Montecitorio, dove lo scorso mercoledì è stato approvato il decreto elezioni, le richieste dell’opposizione di garantire la possibilità di esprimere una votazione agli studenti che, per ragioni di studio, vivono lontano dalla propria città di residenza. "La scelta di non utilizzare questo decreto per affrontare finalmente il problema del voto dei fuorisede è del tutto inaccettabile", ha commentato il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti che infatti, durante la discussione sul decreto in Aula, ha annunciato il proprio voto contrario.

Passo indietro rispetto alle elezioni europee In rivolta tutte le opposizioni che premevano per l’approvazione del voto ai fuorisede. “Al referendum sulla giustizia milioni di italiani saranno privati del diritto di voto, uno schiaffo della destra alla democrazia”, ha affermato il segretario di Più Europa Riccardo Magi. “La maggioranza - ha sottolineato - ha infatti detto no al voto fuorisede nel decreto elezioni smentendo ciò che ha predicato per anni, cioè allargare la partecipazione democratica a quei cittadini che vivono, lavorano e studiano lontano dal comune di residenza effettiva”. Un passo indietro rispetto a quanto accaduto al referendum di giugno e per le elezioni europee dove era invece stato approvato il voto per gli studenti fuori residenza. “Meloni smentisce se stessa quando rivendicava di essere la premier che aveva realizzato ciò che gli altri avevano solo promesso consentendo il voto fuorisede”, ha rimarcato ancora Magi. Potrebbe interessarti Dl elezioni e referendum, da durata voto a compenso scrutatori: novità

I motivi del no Per il governo si tratta principalmente di una questione di tempi. Oltre ai costi, sono necessari dei tempi tecnici per garantire che il voto sia ben organizzato e funzionale per i fuorisede. Tempi che, in questo caso, non possono essere rispettati. I fuorisede, quindi, per poter votare al referendum sulla Giustizia saranno costretti a fare ritorno ai propri comuni di residenza. Situazione meno complessa per chi vive all’estero che invece può votare per corrispondenza.