Nel corso della discussione le opposizioni hanno aspramente contestato la norma battendo in particolare sul voto dei fuori sede "non garantito" in quanto per votare dovranno rientrare nel Comune di residenza. Dalla maggioranza hanno evidenziato che la sperimentazione del voto ai fuori sede nel Comune in cui studiano o lavorano è stata introdotta da questo governo e che non è applicabile al referendum per motivi tecnici.