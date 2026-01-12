Riunione in programma dalle 15.30. In agenda diversi punti, tra cui anche il disegno di legge che regolamenta il ruolo del caregiver familiare. E potrebbe essere decisa la data per il referendum sulla Giustizia
Il Consiglio dei ministri torna a riunirsi oggi, 12 gennaio, dalle 15.30. In agenda diversi punti, tra cui anche il disegno di legge che regolamenta il ruolo del caregiver familiare. Sul tavolo anche la delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. E potrebbe essere decisa la data per il referendum sulla Giustizia.
I caregiver familiari
La figura del caregiver familiare, cioè di chi assiste un parente non più autosufficiente, sarà riconosciuta in modo organico dalla legge italiana, con un contributo economico, seppur con vari paletti e requisiti da rispettare, e con altre varie forme di tutele differenziate, come prevede il testo del ddl in esame oggi in Consiglio dei ministri. Il disegno di legge ruota intorno al “convivente prevalente” che garantisce il maggior carico di assistenza al familiare in stato di bisogno e introduce un sistema di tutele che cambia sulla base del monte ore svolto da caregiver. La tutela economica sarà garantita esclusivamente ai familiari conviventi che svolgono almeno 91 ore settimanali, ma solo se hanno un reddito non superiore a 3mila euro annui e un Isee non superiore ai 15mila euro. A loro viene riconosciuto un contributo economico esentasse fino a 400 euro mensili, erogato trimestralmente o semestralmente.
Le date del referendum sulla Giustizia
Il Consiglio dei ministri potrebbe anche decidere quando si voterà il referendum sulla riforma della giustizia. Una probabile data potrebbe essere quela del 22-23 marzo, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni. È una data che per l’esecutivo segnerebbe un compromesso tra il primo marzo, caldeggiato dalla maggioranza, e il mese di aprile, auspicato invece dall’opposizione. La data comunque non piace ai comitati per il No e, soprattutto, a chi sta raccogliendo le firme per depositare una nuova richiesta di referendum.
Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, se si andrà al referendum, voterebbe il 48% degli intervistati, mentre un 20% lo farebbe 'probabilmente'. Gli indecisi sono il 16%, mentre un 9% è certo di non andare a votare. In caso di un eventuale vittoria del 'No' al referendum, la popolazione è divisa in due: il 39% sostiene che Meloni dovrebbe restare al suo posto, il 37% che dovrebbe dimettersi