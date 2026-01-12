Riunione in programma dalle 15.30. In agenda diversi punti, tra cui anche il disegno di legge che regolamenta il ruolo del caregiver familiare. E potrebbe essere decisa la data per il referendum sulla Giustizia ascolta articolo

Il Consiglio dei ministri torna a riunirsi oggi, 12 gennaio, dalle 15.30. In agenda diversi punti, tra cui anche il disegno di legge che regolamenta il ruolo del caregiver familiare. Sul tavolo anche la delega al governo per l’adozione di misure in materia di riorganizzazione e potenziamento dell’assistenza territoriale e ospedaliera e revisione del modello organizzativo del Servizio sanitario nazionale. E potrebbe essere decisa la data per il referendum sulla Giustizia.

I caregiver familiari La figura del caregiver familiare, cioè di chi assiste un parente non più autosufficiente, sarà riconosciuta in modo organico dalla legge italiana, con un contributo economico, seppur con vari paletti e requisiti da rispettare, e con altre varie forme di tutele differenziate, come prevede il testo del ddl in esame oggi in Consiglio dei ministri. Il disegno di legge ruota intorno al “convivente prevalente” che garantisce il maggior carico di assistenza al familiare in stato di bisogno e introduce un sistema di tutele che cambia sulla base del monte ore svolto da caregiver. La tutela economica sarà garantita esclusivamente ai familiari conviventi che svolgono almeno 91 ore settimanali, ma solo se hanno un reddito non superiore a 3mila euro annui e un Isee non superiore ai 15mila euro. A loro viene riconosciuto un contributo economico esentasse fino a 400 euro mensili, erogato trimestralmente o semestralmente. Approfondimento Caregiver, ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese