Salute, Cittadinanzattiva: “Fino a 360 giorni di attesa per una tac”

In Italia la principale emergenza sanitaria non riguarda la qualità delle cure, ma la possibilità stessa di accedervi. Si arrivano ad aspettare fino a 540 giorni per una risonanza magnetica all'encefalo e per una visita oculistica; fino a 720 giorni per una colonscopia e anche oltre i 400/500 giorni per le prime visite specialistiche

Liste d’attesa, carenza di personale e disomogeneità territoriale nell’erogazione dei servizi sanitari mettono ancora a rischio l’effettività del diritto alla salute. È l'allarme lanciato da Cittadinanzattiva, in occasione della presentazione al ministero della Salute del Rapporto Civico sulla Salute 2025 e del Rapporto sulle Politiche della Cronicità. Dall'analisi di oltre 16.800 segnalazioni dei cittadini emerge che il 47,8% riguarda difficoltà di accesso alle prestazioni, soprattutto a causa delle liste d'attesa: fino a 360 giorni per una Tac, 720 per una colonscopia e 500 giorni per le prime visite specialistiche. In fascia urgente però, secondo una rielaborazione di Cittadinanzattiva su dati Agenas 2025, una colonscopia supera per un paziente su quattro i 105 giorni di attesa rispetto al limite di 72 ore. Per le prestazioni differibili, come mammografia e visite dermatologiche, poi, i tempi arrivano rispettivamente a 147 e 177 giorni.

I tempi Secondo la Piattaforma Nazionale Agenas, solo il 40,6% delle prestazioni diagnostiche e il 34,5% delle visite specialistiche vengono accettate dal cittadino alla prima disponibilità proposta dal Cup. Il rispetto dei tempi massimi è garantito solo per circa metà delle prestazioni, mentre la trasparenza e la qualità dei dati variano fortemente tra Regioni, con un netto divario Nord-Sud. Le disuguaglianze si riflettono anche sui pazienti cronici e rari. L'83,6% dei cronici indica i tempi di attesa come principale criticità; oltre il 55% ha rinunciato almeno a una visita o esame negli ultimi 12 mesi e l'85,9% ha sostenuto spese di tasca propria. Inoltre, il 43% deve spostarsi in un'altra Regione e il 78% affronta costi diretti elevati. Cittadinanzattiva evidenzia anche che solo 8 Regioni su 21 hanno fornito dati completi sulle liste d'attesa e l'accesso alle cure rimane fortemente influenzato dal territorio di residenza.

Il manifesto-appello di Cittadinanzattiva “Il nostro Servizio sanitario nazionale resta l’antidoto più efficace per superare le disuguaglianze e garantire la salute a tutti e a tutte - ha detto Anna Lisa Mandorino, Segretaria generale di Cittadinanzattiva -. Vogliamo mettere la sanità e la costruzione della salute pubblica al centro di un dibattito di cui i cittadini siano i protagonisti, con i loro diritti e con le loro responsabilità; vogliamo contrapporre alla rassegnazione o al rischio di una profezia che si autoavvera - quella che la malattia del Servizio sanitario nazionale sia talmente grave che lasciarlo morire non fa la differenza - il potere di autonoma iniziativa che l’articolo 118 della Costituzione ci riconosce, e favorire una stagione di confronto con e fra i cittadini, a partire dalla quale proporre un’Agenda civica sulla salute e sul Servizio sanitario nazionale. Su questo chiediamo a istituzioni e professionisti, anche attraverso un Manifesto-appello che presentiamo oggi, di ritornare a dibattito unitario in cui privilegiare la partecipazione, le interconnessioni e la sinergia per ridare nuovo ossigeno ad un concetto di salute basata sulle persone, siano essi professionisti che cittadini”.