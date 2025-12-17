Offerte Sky
Salute e Benessere

Sanità, Schillaci a Sky TG24: “In manovra risorse significative”

Jennifer Caspani

Intervistato a Start su Sky TG24, il ministro della Salute ha affrontato diversi temi legati alla sanità, dalla manovra economica agli investimenti su personale e prevenzione. Al centro anche il funzionamento del Servizio sanitario nazionale, le liste di attesa e la necessità di rafforzare gli screening. Il ministro ha inoltre annunciato un confronto con le Regioni e ribadito la volontà di superare il sistema dei gettonisti puntando su una maggiore flessibilità contrattuale

