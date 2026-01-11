40 anni di ricerca italiana in Antartide, tra passato e futuro

La cooperazione, i nuovi progetti, la necessità di finanziamenti e la necessità di adattarsi e rispondere al nuovo corso americano. In quattro decenni il Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (PNRA) ha costruito una vera infrastruttura di conoscenza. Ne abbiamo parlato con Silvano Onofri, Presidente della Commissione Scientifica Nazionale per l’Antartide (CSNA)