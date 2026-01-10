Crans Montana, quando gli adulti non sanno semplicemente fare silenzio

“Scomodati” è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky tg24 Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato affronta temi legati ai giovani, alle relazioni, alle emozioni, con uno sguardo sull’attualità per aiutare a leggere il mondo che ci circonda. Questa settimana parliamo di rispetto del dolore, del rumore degli adulti di fronte a una tragedia che riguarda i più giovani e del valore del silenzio come unica risposta possibile quando non c’è stata alcuna domanda