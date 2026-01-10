Crans Montana, la psicologa: "Aiuto le famiglie a superare il vuoto"

Roberta Brivio, psicologa dell'emergenza di Sipem SoS Lombardia, la mattina dopo la strage di Capodanno è partita per la Svizzera per supportare i parenti di vittime e feriti: "Ognuno ha il diritto di difendersi dal dolore e dalla tristezza come vuole. Non esiste un unico modo di reagire". E sulla classe del liceo Virgilio di Milano dove quattro alunni sono ricoverati: "Non bisogna obbligare i ragazzi ad avere costantemente davanti agli occhi quei banchi vuoti: loro li hanno già dentro"