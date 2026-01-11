La nuova ondata di proteste: gli iraniani in piazza

Decine e decine di città coinvolte, rivendicazioni economiche che si fanno sempre più politiche, il blocco di internet e delle linee telefoniche a fare da sfondo, le dichiarazioni di Trump che paventa un intervento: nella Repubblica degli Ayatollah si è aperto un nuovo ciclo di mobilitazione di piazza. Ecco cosa ci raccontano le immagini che arrivano, da Tehran a Tabriz