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Lifestyle

Tefaf delle meraviglie, termometro del mercato dell'arte

Sabrina Rappoli
©Getty

Tra riscoperte e capolavori, Tefaf 2026 a Maastricht riunisce oltre 270 gallerie al Meec. Il direttore Will Korner sottolinea a Sky Tg24 Insider varietà e specializzazione degli stand, dalla pittura antica alla fotografia, e ricorda che, nonostante le incertezze globali, l’arte resta un investimento e un valore culturale essenziale

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