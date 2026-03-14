Tefaf delle meraviglie, termometro del mercato dell'arte

Tra riscoperte e capolavori, Tefaf 2026 a Maastricht riunisce oltre 270 gallerie al Meec. Il direttore Will Korner sottolinea a Sky Tg24 Insider varietà e specializzazione degli stand, dalla pittura antica alla fotografia, e ricorda che, nonostante le incertezze globali, l’arte resta un investimento e un valore culturale essenziale