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Spettacolo

Bill Callahan e Gorillaz, ovvero cantare la morte senza paura

Michele Boroni
©Getty

Lo scorso 27 febbraio sono usciti due dischi stilisticamente agli antipodi, ma accomunati dall’affrontare l’ultimo grande tabù con ironia e disincanto . Callahan e i Gorillaz rompono il silenzio sulla morte, trasformando il trauma in uno spartito necessario per i nostri tempi

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