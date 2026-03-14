Cosa c’è dietro quel “deve comandare il marito” detto dai giovani GenZ

"Scomodati" è la rubrica di Stefania Andreoli per Sky Insider. Psicoterapeuta e scrittrice, ogni sabato c'è il suo sguardo sull’attualità per leggere il presente. In questa puntata riflette sul sondaggio Ipsos sulla Gen Z che rivaluta ruoli patriarcali. Sorprende solo in parte. In un mondo incoerente, dove la parità resta spesso uno slogan e gli adulti offrono esempi contraddittori, alcuni adolescenti reagiscono rifugiandosi nel passato o restituendo agli adulti la loro stessa ipocrisia