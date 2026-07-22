Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Spettacolo

Ambra Angiolini: “Mia figlia ha guarito il terremoto dentro di me"

Omar Schillaci

Omar Schillaci
©Ansa

Da Non è la Rai al cinema e al teatro, passando per X Factor. L'attrice e presentatrice si racconta a Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24, aprendosi in tutta la sua forza e le sue fragilità, raccontando le esperienze più dolorose, la rinascita e la maternità. L'intervista

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ