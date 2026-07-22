Ambra Angiolini: “Mia figlia ha guarito il terremoto dentro di me"

Da Non è la Rai al cinema e al teatro, passando per X Factor. L'attrice e presentatrice si racconta a Stories, il ciclo di interviste di Sky TG24, aprendosi in tutta la sua forza e le sue fragilità, raccontando le esperienze più dolorose, la rinascita e la maternità. L'intervista
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi