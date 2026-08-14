In fuga dall’overtourism… e il Molise si prende la rivincita

Non sono soltanto le grandi città a guidare i viaggi dell'estate 2026 ma borghi spesso senza hotel, comuni di poche centinaia di abitanti, angoli d'Italia che stanno conquistando sempre più spazio nelle scelte dei viaggiatori. Cresce, dunque, la voglia di scoprire un'Italia più autentica, fatta di paesaggi meno battuti e ritmi più lenti. A testimonianza che il cosiddetto turismo nei borghi non è più un turismo "di ripiego", ma una scelta di valore