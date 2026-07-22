Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Lifestyle

Ennio, 98 anni e la sua idea di eredità: regalare i libri di una vita

Francesca Baraghini

Francesca Baraghini

Nato nel 1928, ha attraversato fascismo, guerra e Repubblica. Oggi, circondato dai suoi libri a Genova, osserva il presente con la calma di chi ha visto cambiare tutto: “La vita è un grande dono, a prescindere dai guai”

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ