Servizi pubblici digitali, l’Italia ancora troppo indietro

Siamo sotto la media Ue per quel che riguarda l’accesso all Pubblica amministrazione attraverso canali digitali. Soprattutto per quel che riguarda la dichiarazione dei redditi. Sopra la media, invece, per la richiesta di bonus. I dati Eurostat
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