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Tecnologia

Perché negli Stati Uniti si parla di data center "off-grid"

Gianluca De Feo

Youtrend
©Getty

Si tratta di strutture per l’IA che producono autonomamente l’energia necessaria, spesso con centrali a gas. Il modello riduce la dipendenza dalla rete pubblica ma solleva dubbi su emissioni, consumo di risorse e possibili aumenti dei costi energetici

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