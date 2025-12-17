"Questa è una manovra che ha dato molto alla Sanità. Abbiamo ottenuto risorse aggiuntive in maniera significativa, ma non contano solo i fondi, anche come si utilizzano". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo a 'Start' su Sky TG24. Secondo Schillaci, la manovra "guarda alle novità che vanno introdotte nel nostro servizio sanitario nazionale: la prima è quella di valorizzare sempre di più il capitale umano" e poi "puntiamo chiaramente sulla prevenzione". Sul fronte del personale, ha aggiunto Schillaci, "ci sono degli aumenti importanti e delle assunzioni aggiuntive, perché, oltre alle assunzioni per le quali ci sono fondi in manovra, le Regioni possono anche assumere con il Fondo sanitario nazionale che viene ripartito tra di loro". "I dati Ocse di alcuni giorni fa indicano come l'Italia sia la prima nazione per aspettative di vita al mondo e questo significa che il servizio sanitario nazionale, che tanti attaccano, evidentemente funziona", ha proseguito il ministro. "Tuttavia, dobbiamo puntare sulla prevenzione perché per mantenere il nostro servizio sanitario nazionale sostenibile con i principi sui quali si basa da quando fu fondato, quelli di un accesso gratuito alle cure, dell'equità, dell'universalismo, dell'attenzione ai fragili e ai deboli, dobbiamo far sì che il numero di malati in futuro diminuisca", ha concluso Schillaci.