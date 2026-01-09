Tumore vescica, AIFA approva farmaco per pazienti inoperabili

Il carcinoma uroteliale spesso viene scoperto in stadi avanzati a causa di sintomi poco specifici. Identificare tempestivamente le mutazioni genetiche è fondamentale per offrire trattamenti personalizzati e migliorare la sopravvivenza dei pazienti

Ogni anno in Italia circa 31mila persone scoprono di avere un tumore della vescica, una delle neoplasie più diffuse e in crescita nel Paese. Negli ultimi mesi il carcinoma uroteliale è tornato sotto i riflettori grazie al congresso annuale della European Society for Medical Oncology (Esmo), dove sono state presentate terapie innovative, tra cui erdafitinib: una target therapy orale, assunta una volta al giorno, ora approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per i pazienti con forme particolarmente aggressive. Il farmaco è indicato per il carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico in adulti con mutazioni del gene FGFR3, già trattati con almeno una linea di terapia, incluso un inibitore PD-1/PD-L1, e ha mostrato significativi benefici in termini di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia tradizionale.