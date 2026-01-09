Tumore vescica, AIFA approva farmaco per pazienti inoperabili

Tumore vescica, AIFA approva farmaco in compresse per pazienti inoperabili o metastaticiSalute e Benessere
Il carcinoma uroteliale spesso viene scoperto in stadi avanzati a causa di sintomi poco specifici. Identificare tempestivamente le mutazioni genetiche è fondamentale per offrire trattamenti personalizzati e migliorare la sopravvivenza dei pazienti
Ogni anno in Italia circa 31mila persone scoprono di avere un tumore della vescica, una delle neoplasie più diffuse e in crescita nel Paese. Negli ultimi mesi il carcinoma uroteliale è tornato sotto i riflettori grazie al congresso annuale della European Society for Medical Oncology (Esmo), dove sono state presentate terapie innovative, tra cui erdafitinib: una target therapy orale, assunta una volta al giorno, ora approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa) per i pazienti con forme particolarmente aggressive. Il farmaco è indicato per il carcinoma uroteliale non resecabile o metastatico in adulti con mutazioni del gene FGFR3, già trattati con almeno una linea di terapia, incluso un inibitore PD-1/PD-L1, e ha mostrato significativi benefici in termini di sopravvivenza rispetto alla chemioterapia tradizionale.
Diagnosi precoce e test molecolari
Il carcinoma uroteliale colpisce l’urotelio, il tessuto che riveste vie urinarie come vescica, ureteri e uretra, e spesso viene diagnosticato in stadio avanzato a causa di sintomi poco specifici, come sangue nelle urine o cistiti ricorrenti. L’arrivo di erdafitinib rappresenta un passo importante nella medicina di precisione, ma la sua efficacia è strettamente legata all’identificazione delle mutazioni FGFR3 tramite test molecolari, ancora poco diffusi e non sempre rimborsati in Italia. Gli esperti sottolineano l’importanza di un approccio multidisciplinare che includa supporto psicologico, educazione del paziente e continuità delle cure anche fuori dall’ospedale, affinché chi affronta questa malattia non rimanga mai da solo nel percorso terapeutico.
Approfondimento
A Torino salvata una donna con tumore ovarico di 6 chilogrammi
Mattarella alla Race for the cure: “Fondamentale lotta tumori al seno”
Questa mattina, a Roma, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, accompagnato dalla figlia, ha partecipato alla cerimonia della partenza della 'Race for the cure', la manifestazione podistica di Komen Italia per la lotta ai tumori del seno. 'Un ringraziamento alla fondazione Komen per questa iniziativa e per quello che fa ogni giorno su questo fronte fondamentale per l'umanità”, ha dichiarato in un breve saluto dal palco prima della partenza