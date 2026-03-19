Allarme epatite A in Campania, i casi sono 133: come si trasmette

Introduzione

In Campania si è registrato un aumento dei casi di casi epatite A. Attualmente il numero dei pazienti è di 133, con un “incremento che richiede la massima attenzione sul fronte della sicurezza alimentare, della sorveglianza epidemiologica e dell'informazione ai cittadini”, ha spiegato la Regione in una nota. Ma cos'è l'epatite A e quali sono i sintomi? Come si trasmette e come si previene? Ecco tutto quello che c'è da sapere.