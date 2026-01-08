Kennedy e Rollins, entrambi presenti al briefing, avevano promesso di semplificare le linee guida e di rimuovere quella che hanno definito l'influenza indebita delle aziende alimentari sulle raccomandazioni. Le nuove linee guida introducono alcuni cambiamenti promessi da Kennedy, come scoraggiare fortemente il consumo di alimenti altamente trasformati e di zuccheri aggiunti. Kennedy e i suoi sostenitori del Maha hanno indicato l'elevato consumo di zucchero e di cibi trasformati nella dieta americana come fattori che contribuiscono agli alti tassi di malattie croniche. Altre raccomandazioni, come dare priorità a frutta, verdura e cereali integrali e limitare l'assunzione di grassi saturi al 10% delle calorie giornaliere, restano invariate.