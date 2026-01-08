Usa, Kennedy jr. capovolge la piramide alimentare: più carne rossa e latte interoSalute e Benessere
Introduzione
Gli Stati Uniti di Donald Trump cambiano menu. In un'inversione di tendenza rispetto alle precedenti linee guida nutrizionali, l'amministrazione del presidente pubblica nuovi orientamenti per gli americani, che capovolgono la piramide alimentare: ora la carne rossa, il formaggio e il latte intero risultano in cima. Le nuove linee guida esortano gli americani a dare priorità alle proteine ed evitare i cibi zuccherati e lavorati che, secondo il ministro della Salute Robert F. Kennedy Jr., sono tossici per la salute
Quello che devi sapere
Nelle nuove linee guida più proteine e meno zuccheri
L'amministrazione Trump ha annunciato in un briefing alla Casa Bianca una nuova serie di linee guida alimentari che raccomandano agli americani di consumare più proteine e meno zuccheri rispetto a quanto consigliato in precedenza e di evitare gli alimenti altamente trasformati per raggiungere una dieta sana. Le linee guida sono l'ultimo prodotto dell'agenda "Make America Healthy Again" dell'amministrazione Trump, dal nome del movimento sociale che sostiene il segretario alla salute Robert F. Kennedy jr.. Lui e altri funzionari, tra cui la segretaria all'agricoltura Brooke Rollins, hanno attuato obiettivi politici del Maha come la limitazione delle vaccinazioni infantili e la restrizione dell'accesso a cibi non salutari per le persone che ricevono buoni alimentari.
Cibi trasformati considerati responsabili dell'alto tasso di malattie
Kennedy e Rollins, entrambi presenti al briefing, avevano promesso di semplificare le linee guida e di rimuovere quella che hanno definito l'influenza indebita delle aziende alimentari sulle raccomandazioni. Le nuove linee guida introducono alcuni cambiamenti promessi da Kennedy, come scoraggiare fortemente il consumo di alimenti altamente trasformati e di zuccheri aggiunti. Kennedy e i suoi sostenitori del Maha hanno indicato l'elevato consumo di zucchero e di cibi trasformati nella dieta americana come fattori che contribuiscono agli alti tassi di malattie croniche. Altre raccomandazioni, come dare priorità a frutta, verdura e cereali integrali e limitare l'assunzione di grassi saturi al 10% delle calorie giornaliere, restano invariate.
Alcolici non più all'indice: aiutano la socializzazione
La nuova dieta con cui il ministro Usa per salute Robert Kennedy Jr. vuole rendere più sani gli americani rovescia in più modi la piramide alimentare consigliata finora dagli esperti di sanità pubblica: tra le novità oltre alla raccomandazione di consumare tanta carne rossa, burro, latte intero e grasso di bue, ci sono anche quelle legate al consumo di alcolici, non più all'indice se aiutano chi beve nella socializzazione. Le linee guida aggiornate affermano che le persone dovrebbero consumare meno alcol "per una migliore salute generale" e "limitare le bevande alcoliche", ma non indicano limiti chiari come in passato (dal 1980 erano al massimo uno o due drink al giorno). Sparito anche l'avvertimento esplicito che l'alcol può aumentare il rischio di cancro al seno e di altri tumori.
Nessun richiamo alle differenze nel consumo per fasce di età e genere
È la prima volta in decenni che il governo omette i tetti giornalieri di consumo che definiscono il bere moderato, standard utilizzati come riferimento negli studi clinici, per orientare i consigli medici e per distinguere il consumo moderato dal bere eccessivo, che è indiscutibilmente dannoso. Non viene più fatta inoltre distinzione tra uomini e donne, che metabolizzano l'alcol in modo diverso, né si mette più in guardia contro il consumo di alcolici da parte dei minorenni. Le linee guida inoltre non includono più un avvertimento presente nell'ultima versione del 2020: che anche il consumo moderato di alcol può aumentare il rischio di cancro e di alcune forme di malattie cardiovascolari, oltre al rischio complessivo di mortalità. "L'alcol è un lubrificante sociale che avvicina le persone", ha dichiarato il dottor Mehmet Oz, amministratore dei Centers for Medicare & Medicaid Services, durante una conferenza stampa al fianco di Rfkjr.. "Nel migliore dei casi, non credo che si dovrebbe bere alcol", ha detto, aggiungendo però che l'alcol offre "una scusa per creare legami e socializzare, e probabilmente non c'è nulla di più salutare che divertirsi con gli amici in modo sicuro".