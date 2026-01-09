Meloni: "Referendum giustizia probabile il 22 e 23 marzo"

"Penso che quella del 22-23 marzo sia la data più ragionevole e probabile'' per celebrare il referendum sulla giustizia. Lo ha annunciato la premier Giorgia Meloni nella conferenza stampa di inizio anno. ''Il prossimo Cdm deciderà'', ha detto Meloni per poi aggiungere: ''La data del 22-23 marzo è quella più probabile. Mi sentirei di confermarla. Aggiungo che vedo anche io un intento dilatorio nelle polemiche che ci sono state nei giorni scorsi. Ma non c'è nessuna impasse, nel senso che da parte nostra non c'è nessun intento di forzare la legge, non abbiamo nessuna ragione per forzare"