Sondaggio, riforma della Giustizia: al referendum 56% voterebbe "sì"

Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, se si andrà al referendum, voterebbe il 48% degli intervistati, mentre un 20% lo farebbe "probabilmente". Gli indecisi sono il 16%, mentre un 9% è certo di non andare a votare. In caso di un eventuale vittoria del "No" al referendum, la popolazione è divisa in due: il 39% sostiene che Meloni dovrebbe restare al suo posto, il 37% che dovrebbe dimettersi