Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Sondaggio, riforma della Giustizia: al referendum il 56% voterebbe per il "sì"

Politica fotogallery
19 foto
ANSA/SKY TG24

Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24,  se si andrà al referendum, voterebbe il 48% degli intervistati, mentre un 20% lo farebbe "probabilmente". Gli indecisi sono il 16%, mentre un 9% è certo di non andare a votare.  In caso di un eventuale vittoria del "No" al referendum, la popolazione è divisa in due: il 39% sostiene che Meloni dovrebbe restare al suo posto, il 37% che dovrebbe dimettersi

ULTIME FOTOGALLERY

Sondaggio, riforma della Giustizia: al referendum 56% voterebbe "sì"

Politica

Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24,  se si andrà al referendum,...

19 foto

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 novembre: la rassegna stampa

Cronaca

I venti di guerra in Venezuela campeggiano in apertura sulla maggior parte dei giornali in...

13 foto

Maratona di New York, in 55mila sulle strade della Grande Mela. FOTO

Sport

La nuova edizione della Maratona di New York ha portato sulle strade della Grande Mela migliaia...

11 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

49 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Dia De Los Muertos, le celebrazioni in Messico per la festa dei morti

Mondo

La ricorrenza, che si celebra tra l'1 e il 2 novembre, vuole onorare i defunti. Le famiglie...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Napoli, diciottenne ucciso a Boscoreale: si costituiscono due giovani

    Cronaca

    Due giovani di 18 e 23 anni si sono consegnati ai Carabinieri in seguito all'omicidio del...

    Gaza, Israele conferma identità salme consegnate da Hamas. LIVE

    live Mondo

    È pronto un piano per l'uscita sicura di miliziani dalle zone di Gaza sotto il controllo di...

    Trump: “Ho fermato otto guerre, sta funzionando anche con Putin”. LIVE

    live Mondo

    Il presidente Usa si è vantato in una intervista al programma "60 Minutes" della Csb di aver...