Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 dicembre: la rassegna stampa

Gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina, con un'autombomba esplosa a Mosca che ha ucciso un generale di Putin, l'iter della Manovra, la rapina shock ad un 15enne a Milano, il ritorno di Checco Zalone al cinema e la vittoria del Napoli in Supercoppa italiana. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi
- Gli ultimi sviluppi della guerra Russia-Ucraina in primo piano: "Autobomba a Mosca, ira di Putin". Ucciso un generale russo, "il Cremlino accusa Kiev". L'ordigno "sotto la vettura di Sarvarov, capo dell'addestramento dei soldati". Politica: "Liti sulla Manovra". Salari e Authority: "I ritocchi del Colle". Milano: "Rapinato da baby gang, terrore per un 15enne". Abruzzo: "I bambini nel bosco, Natale anche con il padre". Cinema, Zalone torna dopo 5 anni con il film "Buen Camino".
- Ancora lo scontro russo-ucraino in apertura: "Autobomba uccide generale di Putin. Mosca accusa Kiev". Esplosione nel cuore della capitale russa, "la vittima guidava l'addestramento militare". Politica: "Manovra, un altro stop". Saltano cinque norme "dopo i dubbi del Quirinale". Milano: "Rapina shock ad un 15enne in centro". Calcio: "Doppietta di Neres, Supercoppa al Napoli".
- "Attentato a Mosca, sfida a Putin", titola in primo piano il quotidiano torinese. Ucciso con un'autobomba il generale Sarvarov, "fedelissimo dello Zar". Sospetti "sui servizi ucraini". Politica, Manovra: "Bufera sui lavoratori sottopagati". Il caso: "Quei fronti opposti su Askatasuna che non aiutano la Torino fragile". Cinema, torna Zalone nelle sale: "Quanto Checco c'è in noi?".
- "Pnrr, già spesi 101 miliardi". Il governo approva la relazione al Parlamento sul Recovery: "triplicati i progetti completati". Intanto, oggi in Senato il voto sulla Manovra. Guerra Russia-Ucraina: "Bomba nel cuore di Mosca, ucciso il generale di Putin". Rapporto del Ministero della Cultura: "Il primato di Roma, il bello del Moderno e la forza della Storia". Milano: "15enne rapito e ricattato in centro. Lo salva il padre".
- "Napoli padrone". Dopo lo scudetto gli azzurri vincono anche la Supercoppa superando il Bologna con una doppietta di Neres (2-0). De Laurentiis: "I tifosi possono sognare". Calciomercato, Milan: "Fullkrug va di fretta. E Nkunku può partire". Roma: "Regalo a Gasp, è fatta per Zirkzee".
- "SuperNapule è" è il titolo in apertura. Trionfo di Conte, scudetto e Supercoppa "come Maradona": i campioni "stendono il Bologna". Meraviglia Neres: "Due gol per la storia, che festa a Riyadh".
- "Neres d'Arabia, capolavoro Conte". A Riad "favolosa doppietta del brasiliano in una finale dominata": il Napoli trionfa in Supercoppa contro il Bologna. Accoppiata con lo scudetto "come nel '90 con Maradona". Calciomercato: "Muharemovic porta Frattesi". Il rinforzo per la difesa di Chivu "faciliterebbe il passaggio in bianconero del centrocampista". Milan: "Fullkrug... con deroga". Roma: "Zirkzee dopo Raspadori". Torino: "Vlasic, no al Monaco".
- In primo piano un focus su Landini e sugli "affari di mister Cgil". Intanto un Imam sfida l'Italia: "Corrotti, l'Islam vincerà". Sermone choc a Genova. Sgarbi: "Non ho bisogno del tutore, sarò anche depresso ma decido io della mia vita". Torino: "Da No Tav a No Meloni, ecco il piano dei violenti". Guerra russo-ucraina: "Dalla pista Ucraina ai sospetti interni, il giallo del generale morto in Russia". Milano: "15enne rapito per un'ora dai maranza".
- La politica in apertura: "Il Colle taglia l'urlo all'inno di Mameli". Eliminato il "sì" dopo "l'Italia chiamò". Il decreto firmato da Mattarella "nasce da una proposta di Meloni per cerimonie con le bande delle FFAA". Medioriente: "Israele caccia 14 Ong da Gaza. La Flotilla è pronta a ripartire". Russia: "Ucciso un generale russo". Putin: "Mai attacchi a Stati Ue". Cinema: "Zalone ritorna con i pellegrini buonisti-cafoni".
- Focus sul Recovery in apertura: "Pnrr, la spesa viaggia verso i 110 miliardi ma l'88% degli investimenti va completato". Legge di Bilancio: "Irpef, sanatoria, Tobin tax e pacchi, la manovra arriva al voto di fiducia". Usa: "Trump a tutto campo nelle Americhe, Groenlandia e Venezuela nel mirino". Medioriente: "Msf, presenza Ong a Gaza in pericolo".
- In apertura focus sulla svolta in Vaticano: "La rivoluzione del Papa". Il ruggito di Leone sulla Curia: "Basta con la smania di potere". Il ricordo di Arianna Meloni: "Vi racconto i primi 13 anni di Fratelli d'Italia". L'ambasciatore di Israele: "L'odio per gli ebrei come strumento di guerra ibrida". Milano: "Incubo maranza, 15enne preso in ostaggio".
- Russia: "Putin controlla più noi che le sue strade". Per Washington ora "l'Ue e la Nato sono guerrafondaie", Ma Mosca "è cieca di fronte alla rete di agenti di Kiev che agisce in Russia fra omicidi mirati e sabotaggi". Politica: "La Lega dei reel batte quella della realtà". Fontana, presidente della Lombardia: "Difendo Giorgetti".
- "Il resto di niente" è il titolo d'apertura. Niente arretrati ai lavoratori se "l'azienda è condannata ad alzare i salari da fame". Il governo prova "a far entrare di nascosto nella legge di bilancio un condono sulla povertà". Spagna: "La lunga crisi di Sanchez". Guerra Russia-Ucraina: "Attentato a Mosca, saltano in aria i generali russi". Gerusalemme Est: "Ruspe, insediamenti illegali e cecchini".
- "Mosca, ucciso un generale russo" è il titolo in primo piano. E Trump insiste: "Groenlandia a noi". Il presidente Usa, "in pieno scandalo Epstein, provoca l'Europa con la nomina dell'inviato per l'isola artica". Vance annuncia "una svolta sull'Ucraina". Legge di Bilancio verso l'ok: "Manovra & mance, soldi pure all'ente vicino a Mantovano". Cinema: "Il Buen Camino di Checco Zalone, da povero a ricco fa sempre ridere".
- "I giorni della marmotta" è il titolo che apre il giornale. La Manovra "divide gli alleati ma non rompe la coalizione". Salvini rassicura: "Il governo non rischia la crisi". Referendum: "Al voto in primavera di domenica e lunedì". Russia: "Auto esplosa, muore il generale Sarvarov". Medioriente: "Hezbollah preparava l'11 settembre via mare".
- Russia: "Autobomba uccide generale, Mosca accusa gli 007 ucraini". Salta in aria nella capitale russa il capo degli addestramenti dei militari. Kiev: "Un criminale di guerra". Politica: "Oggi in Senato voto di fiducia sulla Manovra". Milano: "A 15 anni ostaggio della baby gang per quasi un'ora". Cronaca: "Aggredita da tre rottweiler, così ho salvato la bambina".