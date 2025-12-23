Offerte Sky
Le prime pagine dei quotidiani di oggi 23 dicembre: la rassegna stampa

Gli ultimi sviluppi della guerra tra Russia ed Ucraina, con un'autombomba esplosa a Mosca che ha ucciso un generale di Putin, l'iter della Manovra, la rapina shock ad un 15enne a Milano, il ritorno di Checco Zalone al cinema e la vittoria del Napoli in Supercoppa italiana. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi

