Suicidio Paolo Mendico, 4 compagni di classe indagati per stalking

Suicidio Paolo Mendico, quattro compagni di classe indagati per stalking

Cronaca

Il 14enne si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano lo scorso mese di settembre, dopo alcuni presunti episodi di bullismo,. Il ragazzo riceveva spesso battute sulla sua statura, sul suo fisico esile e sui suoi capelli lunghi e biondi, tanto da essere soprannominato 'Nino D'Angelo', come il famoso cantante napoletano

Sarebbero quattro i ragazzi indagati per stalking dalla Procura per i minorenni di Roma in relazione alla morte di Paolo Mendico, il 14enne che si è tolto la vita a Santi Cosma e Damiano lo scorso mese di settembre dopo presunti episodi di bullismo, secondo quanto riporta Il Messaggero. Il ragazzo riceveva spesso battute sulla sua statura, sul suo fisico esile e sui suoi capelli lunghi e biondi, tanto da essere soprannominato 'Nino D'Angelo', come il famoso cantante napoletano.

Sul caso aperte due inchieste

Sulla vicenda sono aperte due inchieste: quella appunto della procura dei minori di Roma, che sta accertando la posizione di alcuni compagni di classe e presunti bulli che avrebbero preso di mira Paolo; e quella della procura di Cassino, che al momento risulta contro ignoti, cui spetta invece il compito di verificare se nel comportamento degli adulti coinvolti nella vicenda - dirigenti, professori e personale scolastico - si possano ravvisare reati o omissioni.

