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Omicidio in stazione Certosa a Milano, la polizia ferma un giovane

Cronaca
©Ansa

Il fermato è un 19enne di origini peruviane. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato di Gianluca Ibarra Silvera, 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio

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Possibile svolta nel caso legato all'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne accoltellato la notte tra il 26 e 27 maggio alla stazione Certosa, nella periferia nord di Milano. È stato fermato un giovane: si tratterebbe di uno degli otto ragazzi perquisiti e residenti tra il capoluogo lombardo e l'hinterland. Gli investigatori della Squadra Mobile, delegati dal pm Elio Ramondini e dall'aggiunta Bruna Albertini, hanno poi interrogato gli altri sette perquisiti che al momento non risultano, però, essere destinatari di provvedimenti. 

Un giovane di origini peruviane

Il fermato, secondo quanto emerso, è un 19enne di origini peruviane. La Procura di Milano, guidata da Marcello Viola, ipotizza nei suoi confronti l'omicidio aggravato.

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