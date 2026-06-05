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Morte Andrea Purgatori, rinviati a giudizio i quattro medici che lo ebbero in cura

Cronaca
©Getty

Il processo è fissato per il prossimo 12 gennaio, agli imputati si contesta il reato di omicidio colposo. Il giornalista è venuto a mancare nel luglio del 2023 per una endocardite infettiva

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Il gup di Roma ha rinviato a giudizio quattro medici che ebbero in cura il giornalista Andrea Purgatori, morto nel luglio del 2023 a causa di una endocardite infettiva.

Il processo si terrà il 12 gennaio 2027

Si contesta il reato di omicidio colposo nei confronti del radiologo Gianfranco Gualdi, il suo assistente Claudio Di Biasi e la dottoressa Maria Chiara Colaiacomo, entrambi appartenenti alla sua equipe, e il cardiologo Guido Laudani. Nel giudizio della perizia medico-legale eseguita sul corpo del giornalista si parla di “una catastrofica sequela di errori ed omissioni". Il processo è fissato per prossimo 12 gennaio.

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