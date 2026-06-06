Lutto nel giornalismo, è morto Alfredo d'Agnese. Aveva 67 anni

Critico musicale napoletano, firma storica del gruppo L'Espresso e di Repubblica, è scomparso dopo una lunga malattia. Oltre all'impegno nelle testate giornalistiche, è stato docente per l'Università Suor Orsola Benincasa, nel capoluogo partenopeo, e tra i fondatori della Scuola di Giornalismo presso lo stesso ateneo. Qui ha formato tanti giovani professionisti in qualità di tutor e docente. I funerali si terranno sabato 6 giugno alle 15:45 nella Chiesa degli Artisti, in piazza San Ferdinando a Napoli

Ѐ morto all'età di 67 anni il giornalista Alfredo d'Agnese, storico critico musicale napoletano. Per anni firma del gruppo L'Espresso e di Repubblica, è stato uno dei più autorevoli esperti italiani di musica contemporanea. Nonostante la lunga lotta contro la malattia che lo ha portato via, d'Agnese ha continuato a scrivere i suoi articoli e le sue interviste fino alla fine, con il suo ultimo pezzo pubblicato nel giorno della sua scomparsa.

Oltre all'impegno nelle testate giornalistiche, Alfredo d'Agnese è stato docente per l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli e tra i fondatori della Scuola di Giornalismo presso lo stesso ateneo, dove era anche direttore di RunRadio. Nel corso degli anni ha trasmesso le sue competenze a tanti giovani professionisti, formando decine di giornalisti in qualità di tutor e docente della Scuola, con passione e dedizione, lasciando in loro "un ricordo colmo di affetto", come sottolinea il rettore del Suor Orsola Benincasa Lucio D'Alessandro.

I funerali di Alfredo d'Agnese si terranno sabato 6 giugno alle 15:45 nella Chiesa degli Artisti, in piazza San Ferdinando a Napoli.