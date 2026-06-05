Il fratello della ragazza uccisa nel 2007 parla per la prima volta in televisione, nella puntata di "Quarto Grado” in onda questa sera. Nel video di anticipazione dice: “Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara, le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle un po' che riguardano lei e il voler rovinare il suo ricordo”. Poi aggiunge: “Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste”

Marco Poggi, per la prima volta dall’ omicidio di sua sorella Chiara , avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, ha deciso di parlare in televisione. Lo fa a Quarto Grado, in onda su Rete 4 questa sera. “Mi sono sempre creato una bolla”, dice nel video dell’anticipazione dell’intervista esclusiva dopo 19 anni di silenzio. Il conduttore della trasmissione Gianluigi Nuzzi ha anticipato che parlerà di sé, della sorella e del rapporto con Andrea Sempio.

“Rovinato il ricordo di Chiara”

Nelle anticipazioni diffuse, Marco Poggi dice: "Si è giocato per un anno sulla morte e sulla vita di Chiara. Le cose che mi hanno ferito di più alla fine sono quelle un po' che riguardano Chiara e il voler rovinare il suo ricordo”. Il giovane è stato sentito nell’ambito della nuova inchiesta della Procura di Pavia che accusa del delitto l'indagato Andrea Sempio, amico di lunga data di Marco Poggi. “Si è iniziato a parlare anche di me, a fare ipotesi. Sai che non puoi farci niente, però…Essere accusato di essere coinvolto mi ha fatto male. Chi indagava poteva smorzare alcune piste”. E sulla sua famiglia aggiunge: “Ci siamo tornati dentro, forse più di prima. Spero che prima o poi abbiamo la possibilità di voltare pagina”.