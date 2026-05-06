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Delitto Garlasco, oggi in Procura Sempio e Marco Poggi. Indagato non risponderà a pm. LIVE

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©IPA/Fotogramma

Il nuovo indagato per l’omicidio di Chiara Poggi si presenterà davanti ai pm ma non risponderà alle domande e chiederà di rendere l'interrogatorio dop aver letto e “studiato” gli atti e aver depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità. Oggi sarà sentito anche il fratello della vittima, mentre ieri sono state interrogate come testimoni le cugine di Chiara, Stefania e Paola Cappa. "Audizioni - dicono i legali - con spirito collaborativo"

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Andrea Sempio, unico indagato nel nuovo fascicolo aperto sulla morte di Chiara Poggi, andrà oggi in Procura dove è stato convocato per essere interrogato, ma non risponderà alle domande dei pm. La strategia della difesa punta ad una 'consulenza personologica', affidata ad uno piscoterapeuta, da redigere prima dell'interrogatorio del 38enne. Oggi Domani sarà sentito anche il fratello della vittima, Marco Poggi. Hanno invece fornito la loro testimonianza ieri agli inquirenti le gemelle Stefania e Paola Cappa, cugine di Chiara: l'audizione della prima è durata quasi tre ore.  Gli atti sono preliminari alla chiusura delle indagini su Sempio e a una possibile richiesta di rinvio a giudizio. Arriverà di certo anche un'istanza di revisione del processo da parte della difesa di Alberto Stasi, condannato a 16 anni.

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Ieri la testimonianza delle gemelle Cappa

Dopo 19 anni le gemelle Cappa sono tornate a parlare: due ore di deposizione per Paola e tre per Stefania. Il movente ipotizzato per la morte di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garasco, sarebbe un rifiuto ad un approccio a cui Andrea Sempio avrebbe reagito uccidendola. All'epoca dei fatti Paola e Stefania Cappa avevano 23 anni. Le loro deposizioni dovrebbero servire per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto e per capire, come aveva indicato Paola il 15 agosto 2007 ai carabinieri parlando di "pista passionale", se la vittima fosse stata bersaglio di avances rifiutate, di "un ragazzo che la cugina respingeva", e di "un approccio finito male". Non sarebbero mancate, secondo quanto si apprende, anche le domande sull'eventuale rapporto tra Chiara e Sempio, amico del fratello della vittima, Marco, che all'epoca frequentava in modo assiduo la villetta di Garlasco.

Dalla condanna di Stasi alle nuove indagini, tutte le tappe del caso

Il 13 agosto 2007 la 26enne Chiara Poggi viene trovata morta dal fidanzato nella villetta di famiglia a Garlasco, nel Pavese. Il giovane è condannato con sentenza definitiva nel 2017. Nel 2025 nel registro degli indagati finisce Andrea Sempio, già oggetto di indagini (archiviate) in passato. Adesso la Procura di Pavia va verso la richiesta di revisione del processo Stasi.

Delitto Garlasco, dalla condanna di Stasi alle nuove indagini. Tappe

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