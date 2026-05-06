Dopo 19 anni le gemelle Cappa sono tornate a parlare: due ore di deposizione per Paola e tre per Stefania. Il movente ipotizzato per la morte di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garasco, sarebbe un rifiuto ad un approccio a cui Andrea Sempio avrebbe reagito uccidendola. All'epoca dei fatti Paola e Stefania Cappa avevano 23 anni. Le loro deposizioni dovrebbero servire per alcuni approfondimenti sulla vita di Chiara nei giorni prima del delitto e per capire, come aveva indicato Paola il 15 agosto 2007 ai carabinieri parlando di "pista passionale", se la vittima fosse stata bersaglio di avances rifiutate, di "un ragazzo che la cugina respingeva", e di "un approccio finito male". Non sarebbero mancate, secondo quanto si apprende, anche le domande sull'eventuale rapporto tra Chiara e Sempio, amico del fratello della vittima, Marco, che all'epoca frequentava in modo assiduo la villetta di Garlasco.