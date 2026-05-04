Mentre proseguono le indagini sul delitto di Garlasco, con le accuse da parte dei pm nei confronti di Andrea Sempio, emergono nuovi dettagli sul forum a cui il 38enne partecipò diversi anni fa. "L’unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una one-itis di quasi due anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita", aveva scritto Sempio nel 2010 sul forum Italian Seduction. E ancora, il 15 agosto del 2012: "One itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". Ricorre spesso l'espressione "one-itis", ma che cosa significa?