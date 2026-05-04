Nei messaggi di Sempio pubblicati anni fa sul forum Italian Seduction ricorre spesso l'espressione "one-itis". Si tratta di un neologismo che indicherebbe l'ossessione nei confronti di una persona che non ricambia l’interesse
Mentre proseguono le indagini sul delitto di Garlasco, con le accuse da parte dei pm nei confronti di Andrea Sempio, emergono nuovi dettagli sul forum a cui il 38enne partecipò diversi anni fa. "L’unica volta in cui mi sono innamorato, da cui poi è nata una one-itis di quasi due anni, è capitato in un momento oscuro della mia vita", aveva scritto Sempio nel 2010 sul forum Italian Seduction. E ancora, il 15 agosto del 2012: "One itis disastrosa per una barista di una birreria, palo secco, mi dò da fare miglioro e tanto". Ricorre spesso l'espressione "one-itis", ma che cosa significa?
Cosa significa "one-itis"
Nel 2010 Andrea Sempio, sotto il nickname Andreas, pubblicava frasi e messaggi sul forum, uno spazio online frequentato da "aspiranti seduttori" che promettevano di insegnare le regole della seduzione. Nello specifico, l'espressione "one-itis" rappresenta un neologismo che unisce "one" (uno, in inglese) e "itis", il suffisso utilizzato per indicare le patologie. L'espressione indicherebbe un "sentimento a senso unico", l'ossessione nei confronti di una persona che non ricambia l’interesse. Secondo la tesi dall'avvocato Liborio Cataliotti, uno dei legali del 38enne, i messaggi pubblicati sul forum testimonierebbero che la ragazza per cui avrebbe provato una "one-Itis" non era Chiara Poggi.