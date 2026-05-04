Agenti della polizia scientifica per tre ore all'interno dell'abitazione, dove sono stati trovati e portati via cinque telefoni e un computer

È durato quasi tre ore il sopralluogo della polizia scientifica nella casa della famiglia Di Vita a Pietracatella. Gli esperti delle forze dell'ordine, così come disposto dalla procuratrice di Larino Elvira Antonelli, hanno prelevato dall'appartamento tutti i dispositivi elettronici appartenuti a Sara Di Vita e Antonella Di Ielsi, le due donne uccise poco dopo Natale con la ricina. All'interno dell'abitazione sono stati trovati e portati via cinque telefoni e un computer. Per quanto riguarda gli smartphone (tre iPhone, un Samsung e uno Xiaomi) solo due erano provvisti di sim. Alcuni dei telefoni sono stati trovati in un cassetto e nella tasca di un giubbotto. Il computer invece era nella cucina.

Prelevati anche alcuni documenti

Presenti, oltre a gli agenti della polizia, anche i consulenti delle parti, indagati e parti offese. I reperti, così come già accaduto per lo smartphone sequestrato il mese scorso ad Alice Di Vita, saranno consegnati al laboratorio digitale della procura di Campobasso per le successive attività di acquisizione forense che la procura delegherà successivamente con un atto a parte. Il sopralluogo ha riguardato sia l'appartamento dove vivevano le due vittime che quello della madre di Di Vita, la nonna e suocera delle donne morte. Sarebbero stati prelevati anche alcuni documenti.