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Lo speciale sull'incendio di Crans Montana
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Crans Montana, Presidente Svizzera Parmelin: "Stop a invio fatture a famiglie vittime"

Cronaca
Foto X Guy Parmelin

Lo ha annunciato il presidente della Confederazione elvetica dopo l'incontro con Giorgia Meloni al vertice Cpe di Yerevan. La Svizzera riesaminerà la fatturazione ospedaliera tra gli Stati sulla base delle norme vigenti. Le spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime per la quota non rimborsata dalle assicurazioni

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"Al fine di evitare qualsiasi malinteso, la Svizzera non invierà più copie delle fatture alle famiglie delle vittime". Lo ha annunciato su X il presidente della Confederazione elvetica, Guy Parmelin, dopo aver incontrato la premier Giorgia Meloni a margine del vertice della Cpe a Yerevan, in riferimento all'incendio avvenuto a Crans-Montana tra il 31 dicembre 2025 e il 1° gennaio 2026. "Ho confermato a Meloni - ha scritto - che la Confederazione esaminerà la questione della fatturazione delle prestazioni ospedaliere tra gli Stati interessati, sulla base delle disposizioni legali vigenti. Queste spese saranno coperte dall'aiuto alle vittime, nella misura in cui non sono coperte dalle assicurazioni".

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