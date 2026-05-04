Torna a Milano il Festival Universitario, evento dedicato a studenti

Si terrà il prossimo 8 maggio all’Alcatraz. Promosso da University Network, il Festival si propone come spazio di incontro tra studenti, aziende e community ascolta articolo

Con un programma costruito attorno a orientamento, networking e scoperta di nuove opportunità professionali, l'8 maggio torna a Milano il Festival Universitario, l'evento più grande d'Italia dedicato agli studenti. L'iniziativa è promossa da University Network, azienda leader nel settore universitario e brand della media company eGroup. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso l'Alcatraz di Milano.

Festival Universitario 2025

La quarta edizione del festival e il programma Nelle prime tre edizioni il format ha coinvolto oltre 10.000 studenti provenienti dagli atenei italiani. Il programma 2026 prevede oltre 50 experiences distribuite in diverse aree tematiche: career, beauty, mobility, art, tech e tante altre, con stand interattivi, workshop, talk ispirazionali, momenti di networking e con la partecipazione di creator e professionisti. Tra le attività in programma figurano sessioni di CV check con esperti del settore, speed date in lingua, masterclass di yoga, laboratori di linoleografia, corsi di ceramica, sessioni di armocromia e workshop di public speaking. La giornata si concluderà con un party serale con DJ Set e ospiti speciali. Potrebbe interessarti Giovani, bonus attivi dopo il diploma anche senza il 100 alla maturità

Festival Universitario 2025

"Avvicinare i giovani studenti europei è importante per un futuro condiviso" In occasione della Giornata dell’Europa, la Rappresentanza della Commissione europea a Milano collabora con convinzione all’edizione 2026 del Festival Universitario. Claudia Colla, Direttrice della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, ha dichiarato: “Alla vigilia della Festa dell’Europa, ricordiamo che il progetto europeo nasce da una scelta di cooperazione e valori condivisi che oggi, in un contesto globale complesso, richiedono un impegno rinnovato. In questo percorso, il ruolo delle nuove generazioni è cruciale per un’Unione europea capace di gestire le sfide odierne”. I biglietti per il Festival Universitario 2026 sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite e tramite il sito ufficiale dell'evento festival.universitynetwork.it. Potrebbe interessarti Milano, Giro d'Italia del Made in Italy: confronto studenti-imprese

Festival Universitario 2025