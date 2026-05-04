Torna a Milano il Festival Universitario, evento dedicato a studenti

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Torna a Milano il Festival Universitario, l'evento dedicato agli studenti

Cronaca

Si terrà il prossimo 8 maggio all’Alcatraz. Promosso da University Network, il Festival si propone come spazio di incontro tra studenti, aziende e community

ascolta articolo

Con un programma costruito attorno a orientamento, networking e scoperta di nuove opportunità professionali, l'8 maggio torna a Milano il Festival Universitario, l'evento più grande d'Italia dedicato agli studenti. L'iniziativa è promossa da University Network, azienda leader nel settore universitario e brand della media company eGroup. L'appuntamento è per venerdì 8 maggio 2026, dalle ore 10:00 alle 18:00, presso l'Alcatraz di Milano.

Festival Universitario 2025
Festival Universitario 2025

La quarta edizione del festival e il programma

Nelle prime tre edizioni il format ha coinvolto oltre 10.000 studenti provenienti dagli atenei italiani. Il programma 2026 prevede oltre 50 experiences distribuite in diverse aree tematiche: career, beauty, mobility, art, tech e tante altre, con stand interattivi, workshop, talk ispirazionali, momenti di networking e con la partecipazione di creator e professionisti. Tra le attività in programma figurano sessioni di CV check con esperti del settore, speed date in lingua, masterclass di yoga, laboratori di linoleografia, corsi di ceramica, sessioni di armocromia e workshop di public speaking. La giornata si concluderà con un party serale con DJ Set e ospiti speciali.

Potrebbe interessarti

Giovani, bonus attivi dopo il diploma anche senza il 100 alla maturità
Festival Universitario 2025
Festival Universitario 2025

"Avvicinare i giovani studenti europei è importante per un futuro condiviso"

In occasione della Giornata dell’Europa, la Rappresentanza della Commissione europea a Milano collabora con convinzione all’edizione 2026 del Festival Universitario. Claudia Colla, Direttrice della Rappresentanza della Commissione europea a Milano, ha dichiarato: “Alla vigilia della Festa dell’Europa, ricordiamo che il progetto europeo nasce da una scelta di cooperazione e valori condivisi che oggi, in un contesto globale complesso, richiedono un impegno rinnovato. In questo percorso, il ruolo delle nuove generazioni è cruciale per un’Unione europea capace di gestire le sfide odierne”. I biglietti per il Festival Universitario 2026 sono disponibili sulla piattaforma Eventbrite e tramite il sito ufficiale dell'evento festival.universitynetwork.it.

Potrebbe interessarti

Milano, Giro d'Italia del Made in Italy: confronto studenti-imprese
Festival Universitario 2025
Festival Universitario 2025

Il futuro è dei giovani

"Il Festival Universitario è uno spazio vivo in cui gli studenti possono esplorare chi vogliono diventare. Ogni experience è pensata per trasformare una giornata in un punto di svolta: per il percorso professionale, per le relazioni, per la consapevolezza di sé", dichiara Giovanni Brocca, Head of Events di eGroup. 

 

Potrebbe interessarti

Università di Pavia, tasse ridotte per gli studenti a basso reddito

Cronaca: Ultime notizie

Avvelenate con ricina a Campobasso, sopralluogo a casa delle vittime

Cronaca

Agenti della polizia scientifica per tre ore all'interno dell'abitazione, dove sono stati trovati...

Torna a Milano il Festival Universitario, evento dedicato a studenti

Cronaca

Si terrà il prossimo 8 maggio all’Alcatraz. Promosso da University Network, il Festival si...

Biennale Arte di Venezia, "L'Iran non vi prenderà parte"

Cronaca

La lista ufficiale comprende 100 Partecipazioni Nazionali, con la Repubblica Unita della Tanzania...

Crans Montana, Svizzera: "Stop a invio fatture a famiglie vittime"

Cronaca

Lo ha annunciato il presidente della Confederazione elvetica dopo l'incontro con Giorgia Meloni...

Garlasco, mercoledì 6 convocato Sempio. Cosa può succedere?

Cronaca

La Procura di Pavia accusa il 38enne di aver ucciso Chiara Poggi, sorella di un suo amico intimo,...

Cronaca: i più letti