Sul fronte dei trasporti, sono diversi gli enti locali (Regioni e Comuni) che prevedono sconti per giovani pendolari e studenti fino a 26 anni di età, indipendentemente dal voto del diploma. Nonostante non siano più attivi, come in passato, i click day nazionali, sono diversi i bandi regionali in campo. Regione Campania, per esempio, garantisce il trasporto pubblico gratuito per gli studenti dagli 11 ai 26 anni residenti nel territorio regionale e in possesso di un Isee fino a 35mila euro. Tariffe agevolate sono attive anche in Piemonte tramite il sistema Piemove e in Lombardia con l’iniziativa Io Viaggio Ovunque in Lombardia (IVOL).

Vanno poi segnalati gli sconti applicati direttamente dalle aziende del trasporto locale e ferroviario come “Offerta Young” di Trenitalia oppure “Italo Giovani” di Italo. Sempre in ottica di spostamenti, sono infine riconosciuti sconti erogati direttamente dalle università o dalle amministrazioni locali per incentivare la mobilità sostenibile tramite il bike sharing o l'affitto di monopattini.