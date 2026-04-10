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Social network, i giovani italiani li usano meno dei coetanei europei

Gabriele De Palma
©Getty

Piattaforme sì, ma meno che altrove. Gli under 30 in Italia sono meno presenti dei loro concittadini dell’Ue. In compenso sono più attivi quando si tratta di politica e impegno civico. E le digital skill sono prevalentemente femminili in quasi tutto il continente

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