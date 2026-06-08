Introduzione

Trasparenza salariale al via, con il diritto ad essere informati sul livello retributivo medio percepito dai colleghi e dalle colleghe. Perché allo stesso lavoro deve corrispondere la stessa retribuzione, per gli uomini e per le donne. Le novità sono entrate in vigore a partire da ieri, 7 giugno, con l'entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la direttiva Ue 2023/970 in materia di parità retributiva, e valgono per i datori di lavoro pubblici e privati: ecco cosa sapere.