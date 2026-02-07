Il provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri, ha sottolineato la ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone, "rafforza gli strumenti per rendere effettiva la parità salariale. Il testo potrà arricchirsi ulteriormente durante il passaggio parlamentare e gli ulteriori confronti con le parti sociali, perché la valorizzazione del talento di tutte e di tutti è una condizione essenziale per un mondo del lavoro moderno e inclusivo". Il provvedimento, come detto, dovrebbe cercare di eliminare il divario salariale di genere (gender pay gap) attraverso una maggiore trasparenza e una serie di strumenti di tutela. Si applicherà a datori di lavoro pubblici e privati e riguarderà, salvo alcune esclusioni, i lavoratori subordinati (inclusi dirigenti e contratti a termine), estendendosi per alcuni aspetti anche ai candidati durante la fase di selezione.

LEGGI ANCHE: Stipendi, la trasparenza salariale presto obbligatoria: cosa prevede la direttiva Ue