Trasferte di lavoro, cambiano le regole per rimborsi e indennità

Le aziende sono chiamate ad adeguare le proprie procedure interne, mentre lavoratori e collaboratori devono prestare maggiore attenzione alla documentazione e alle modalità di pagamento adottate. A questo proposito restano confermate le tre forme di rimborso utilizzabili in caso di trasferta. Il rimborso forfettario consiste in una somma giornaliera predeterminata, riconosciuta indipendentemente dalle spese effettivamente sostenute. Il rimborso analitico copre invece i costi reali, come vitto, alloggio e trasporti, che devono essere adeguatamente giustificati. È poi possibile adottare una soluzione mista, che abbina una quota fissa al rimborso di alcune spese documentate. La scelta della formula incide direttamente sulla tassazione, poiché non tutte le somme erogate beneficiano automaticamente dell’esclusione dal reddito imponibile.

