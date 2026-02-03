Presentato il Salary Guide 2026 di Hays Italia, il report annuale dedicato ai principali trend del mercato del lavoro in Italia del 2025 e le aspettative per il 2026. Dai dati emerge l’importanza dei benefit che sono spesso determinanti per accettare un nuovo ruolo (dal 49% del 2025), insieme ad ambiente di lavoro (46%) e progetti stimolanti (45%)

Nel Salary Guide 2026 di Hays Italia, presentato oggi, emerge un mercato del lavoro dinamico, con quasi 6 aziende su 10 che prevedono un aumento dell’organico nei prossimi 12 mesi, creando importanti opportunità di mobilità. Nel report annuale dedicato ai principali trend del mercato del lavoro in Italia del 2025 e le aspettative per il 2026, si evidenzia che 4 lavoratori italiani su 10 sono pronti a cogliere tali opportunità, soprattutto per aumentare la retribuzione, di cui sono insoddisfatti: per il 63% dei professionisti, infatti, lo stipendio non è adeguato alle responsabilità ricoperte. A questo, si aggiunge anche il tema degli straordinari: li fanno 3 lavoratori su 4 e nel 49% dei casi non vengono riconosciuti. La retribuzione resta infatti un tema centrale: la RAL media annuale è di 56.360 euro, in crescita dell’1% rispetto a un anno fa, ma quasi due terzi dei lavoratori (63%) la considerano non adeguata alle responsabilità ricoperte, un dato in aumento rispetto al 57% dell’anno scorso. Inoltre, cambiare azienda oggi si conferma la principale motivazione per guadagnare di più (per il 30%), superando la crescita interna (24%). Per quanto riguarda gli straordinari, emerge che oltre tre quarti dei lavoratori svolgono lavoro extra durante la settimana, ma quasi la metà di loro (49%) dichiara di non venire remunerato. Tra i fattori più importanti per accettare un nuovo ruolo c’è il pacchetto di benefit (56%), in crescita rispetto al 49% del 2025, insieme a un buon ambiente di lavoro (46%), ruoli o progetti stimolanti (45%) e lavoro da remoto (42%).

L'indagine

L’indagine è stata condotta su un campione di circa milletrecento intervistati tra colletti bianchi e aziende. È un segnale chiaro per le imprese: oggi l’attrattività non si gioca solo sul salario, ma su un’offerta complessiva che valorizzi crescita interna, retribuzione e benefit in modo coerente con le aspettative delle persone, anche alla luce della nuova normativa europea sulla trasparenza salariale, che spingerà verso criteri retributivi più chiari e strutturati.

L’Intelligenza Artificiale entra sempre più nella quotidianità professionale: oggi la utilizza regolarmente poco più della metà dei professionisti (52%), un’adozione che negli ultimi anni ha registrato un aumento costante. “Il 2026 non sarà un anno di attesa, ma di scelte strategiche. – commenta Chris Dottie, Managing Director di Hays Italia – In un mercato del lavoro in cui le persone valutano sempre più il pacchetto complessivo — retribuzione, benefit, qualità dell’ambiente e contenuto del ruolo — le aziende devono agire su tre fronti: trasparenza salariale, per prepararsi alla nuova normativa e rafforzare fiducia ed equità; sviluppo delle competenze, per colmare gli skill gap con percorsi chiari di crescita; e Intelligenza Artificiale, da integrare in modo responsabile per aumentare produttività e valore. Allo stesso tempo, diventa essenziale costruire percorsi di crescita chiari e sostenibili, valorizzare correttamente l’impegno richiesto e creare contesti inclusivi e flessibili. Oggi attrarre e trattenere talenti significa investire in persone, competenze e cultura: chi anticipa il cambiamento lo trasforma in un vantaggio competitivo”.