Il taglio del cuneo fiscale si configura come una misura di alleggerimento contributivo rivolta sia a chi opera nel settore pubblico sia a chi è impiegato nel privato. Non si tratta di un’erogazione diretta, ma di un vero e proprio “sconto” sui contributi previdenziali che normalmente gravano sul dipendente. Il vantaggio economico emerge automaticamente nello stipendio mensile, senza necessità di presentare alcuna istanza: è il datore di lavoro ad applicare l’agevolazione in fase di elaborazione della busta paga.

