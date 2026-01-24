C’è però da dire come il sindacato Uil Scuola Rua abbia già inviato una nota formale al ministero dell'Economia e delle Finanze per segnalare "le numerose anomalie" riscontrate negli importi degli arretrati relativi al contratto collettivo nazionale 2022-2024. Lo ha spiegato il segretario generale Giuseppe D'Aprile: “Stanno arrivando alla nostra organizzazione segnalazioni diffuse e puntuali da parte del personale che evidenziano incongruenze negli importi riconosciuti, con scostamenti evidenti rispetto a quanto previsto dalle tabelle retributive e dalle disposizioni contrattuali. Per questo come Uil Scuola Rua abbiamo chiesto al Mef una verifica immediata e puntuale delle procedure di calcolo e di liquidazione, per individuare e correggere rapidamente eventuali errori. È indispensabile garantire a tutto il personale interessato il pieno e corretto riconoscimento delle spettanze economiche derivanti dal rinnovo contrattuale, al fine di evitare disparità di trattamento e disagi economici che incidono direttamente e in modo ingiustificato sulle retribuzioni del personale".

