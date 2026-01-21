Stipendi, rischio trattenute sulla cifra di gennaio 2026: ecco perché

La busta paga di questo mese diventa così lo snodo decisivo per individuare chi dovrà restituire quanto incassato in eccesso. Il punto critico è la soglia dei 32 mila euro: superato questo livello, la detrazione comincia a ridursi progressivamente e una parte del bonus percepito può risultare non dovuta. Oltre i 40 mila euro, invece, il beneficio viene annullato e l’importo va restituito integralmente. Il datore di lavoro, una volta effettuati i calcoli definitivi, trattiene solo la differenza tra quanto erogato e quanto effettivamente spettante.