Introduzione

In 10 anni, tra il 2014 e il 2024, le retribuzioni medie dei lavoratori privati sono cresciute del 14,7%, arrivando a 24.486 euro. Quelle dei dipendenti pubblici sono salite dell’11,7%, fino a quota 35.350 euro. L’aumento registrato è però nominale: non tiene conto dell’inflazione. Se si guarda anche a questa, il quadro è molto diverso. Di fatto, sia i lavoratori privati che quelli pubblici hanno in realtà perso una parte del loro potere d’acquisto. L’aumento di stipendio è stato infatti inferiore a quello dell'inflazione registrata nel periodo: +20,8%, secondo gli indici Istat con riferimento al 2015 base 100. Sono i dati contenuti nell’”Analisi della dinamica retributiva dei lavoratori dipendenti pubblici e privati", messa a punto dal Coordinamento statistico attuariale dell'INPS.