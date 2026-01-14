Sul tema è intervenuto il presidente di Legacoop, Simone Gamberini, secondo cui “all'inizio di questo 2026 non possiamo dire di non sapere che l'Italia è un Paese attraversato da un sentimento diffuso di incertezza e preoccupazione per il futuro, che colpisce in modo particolarmente duro il ceto popolare". Gamberini ha aggiunto che “accanto a questo quadro, emerge anche la volontà delle persone di difendere e valorizzare la dimensione familiare, relazionale e comunitaria”. Secondo il presidente di Legacoop questa volontà sarebbe un “bisogno di protezione, e quindi una conferma delle tensioni diffuse, ma allo stesso tempo un fattore che continua a rappresentare un fondamentale elemento di tenuta sociale. È su questa base che occorre ricostruire fiducia e prospettive”.

Leggi anche: Fisco 2026, piano per 395mila controlli incrociati su banche date e indici Isa: le novità