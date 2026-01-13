 Lavoro, occupazione record ma la crescita riguarda solo gli over 50: i dati | Sky TG24
Lavoro, occupazione record ma la crescita riguarda solo gli over 50: i dati e i grafici

La disoccupazione è ai minimi negli ultimi 20 anni mentre i tassi di occupazione non sono mai stati così alti. Crescono in particolare i tempi indeterminati. Questo boom però non si estende alle fasce più giovani e le giovani donne. Anche di questo si è parlato nell’ultima puntata di "Numeri", approfondimento di Sky TG24

